Visite guidée de la fuie de Saint-Sornin, Château de Saint-Sornin, 85540 Saint Sornin, Saint-Vincent-sur-Graon

Informations pratiques

Visite guidée de la fuie de Saint-Sornin 19 et 20 septembre Château de Saint-Sornin, 85540 Saint Sornin Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Visite commentée de la fuie de Saint Sornin du XVe siècle (protégée au titre des monuments historiques) et de ses abords (ruines de l’ancien château, pressoir, four à pain, écuries).

Château de Saint-Sornin, 85540 Saint Sornin Château de Saint Sornin 85540 Saint Sornin Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire 07 82 16 69 79 Visite commentée de la fuie du Logis de Saint-Sornin (inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques) et de ses abords (ruines de l’ancien château, pressoir, four à pain, écuries). Rechercher « Château de Saint-Sornin » sur Googlemaps. Parking sur place.

Visite commentée de la fuie de Saint Sornin du XVe siècle (protégée au titre des monuments historiques) et de ses abords (ruines de l’ancien château, pressoir, four à pain, écuries).

©tanguy Latron