Visite guidée de la galerie de zoologie, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes
mardi 6 avril 2027 · Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Visite guidée de la galerie de zoologie Mardi 6 avril 2027, 17h30 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-06T17:30:00+02:00 – 2027-04-06T18:30:00+02:00
Fin : 2027-04-06T17:30:00+02:00 – 2027-04-06T18:30:00+02:00
Visite guidée de la galerie de zoologie !
La collection de zoologie renferme environ 150 000 objets partagés entre mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes… et autres objets liés à la systématique, la biologie et la diversité animale.
► Mardi 6 avril à 17h30
Gratuit sur réservation.
Plus d’informations sur la galerie de zoologie : https://culture.univ-rennes.fr/zoologie
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Découverte de la galerie de zoologie
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