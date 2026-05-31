Visite guidée de la Grand Maison, la Grand Maison, Saint-Laurent-en-Gâtines
Visite guidée de la Grand Maison, la Grand Maison, Saint-Laurent-en-Gâtines mercredi 1 juillet 2026.
Visite guidée de la Grand Maison Mercredi 1 juillet, 20h00 la Grand Maison Indre-et-Loire
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:15:00+02:00
la Grand Maison avenue Gustave Moussu Saint-Laurent-en-Gâtines Saint-Laurent-en-Gâtines 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]
Visite guidée gratuite visite
La Grand Maison – Pays d’art et d’histoire Loire Touraine