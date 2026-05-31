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Visite guidée de la Grand Maison, la Grand Maison, Saint-Laurent-en-Gâtines

Visite guidée de la Grand Maison, la Grand Maison, Saint-Laurent-en-Gâtines

Visite guidée de la Grand Maison, la Grand Maison, Saint-Laurent-en-Gâtines mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : la Grand Maison

Adresse : avenue Gustave Moussu Saint-Laurent-en-Gâtines

Ville : 37380 Saint-Laurent-en-Gâtines

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : gratuit

Visite guidée de la Grand Maison Mercredi 1 juillet, 20h00 la Grand Maison Indre-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:15:00+02:00

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Visite guidée gratuite visite

La Grand Maison – Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

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