Visite guidée de la Grande Maison, Grande Maison, Contamine-sur-Arve

Informations pratiques

Visite guidée de la Grande Maison Dimanche 20 septembre, 10h00 Grande Maison Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre – de 10h à 18h : Découvrez La Grande Maison, à deux pas de la mairie ️

Partez pour une visite guidée exceptionnelle et plongez au cœur de l’histoire locale en explorant ce lieu emblématique du patrimoine contaminois.

Le devenir de notre patrimoine !

Découvrez l’architecture, les anecdotes et les projets qui façonnent l’avenir de ce bâtiment chargé d’histoire. Une occasion unique de comprendre comment le patrimoine d’hier prépare le territoire de demain.

‍ ‍ ‍ Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis, pour petits et grands curieux !

✨ Et le meilleur ? C’est 100 % GRATUIT !

Rendez-vous à La Grande Maison, à proximité de la mairie de Contamine-sur-Arve.

Laissez-vous guider à travers les lieux et partez à la rencontre des trésors cachés de notre patrimoine local. Une journée riche en découvertes vous attend !

Grande Maison 116 Rte de la Mairie, 74130 Contamine-sur-Arve Contamine-sur-Arve 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche 20 septembre – de 10h à 18h : Découvrez La Grande Maison, à deux pas de la mairie ️

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