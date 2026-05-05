Visite guidée de la Grotte de Rouffignac, Grotte de Rouffignac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Visite guidée de la Grotte de Rouffignac 19 et 20 septembre Grotte de Rouffignac Dordogne

Plein tarif : 9 € ; tarif réduit (enfant 5-12 ans) : 6 €. Réservation conseillée sur www.grottederouffignac.fr. Prévoir un vêtement chaud. Visite à 10h20, 11h30, 14h20, 15h et 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite-conférence à la découverte de la grotte préhistorique de Rouffignac.

Les visiteurs explorent d’abord la dimension géologique de l’un des plus vastes réseaux karstiques de Dordogne, avant de s’intéresser à la fréquentation des lieux par les ours, puis par les artistes paléolithiques, il y a 17 000 ans.

La visite s’effectue en train électrique et dure 1 heure 10.

Grotte de Rouffignac Route de la Grotte, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, France Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Rouffignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553054171 https://www.grottederouffignac.fr Figures réalisées au moyen de plusieurs techniques : dessin au noir de manganèse ; argile rouge ; craie blanche ; tracé digital sur argile ; gravure à l’aide d’outils. Les représentations se composent de 150 mammouths, 26 bisons, 14 chevaux, 12 rhinocéros, 12 bouquetins, 6 serpents, 2 félins, 1 antilope saïga, 1 cervidé, 1 ours, 1 tête barbue de face, 4 figures anthropomorphes, divers signes et tracés digitaux.

Ce site fait parti du bien « sites préhistoriques de la vallée de la Vézère », classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La grotte est accessible depuis l’autoroute A89 par les sorties 16 (en arrivant de Bordeaux) et 17 (en arrivant de Brive, Paris ou Clermont-Ferrand). La grotte se trouve à 4 km au sud du village de Rouffignac en suivant la D32.

Journées européennes du patrimoine 2026

© Grotte de Rouffignac