Visite guidée de la Main de Massiges, Main de Massiges, Massiges

Informations pratiques

Visite guidée de la Main de Massiges Samedi 19 septembre, 10h00 Main de Massiges Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Site historique incontournable et haut lieu des combats de la Grande Guerre, dont le relief rappelle la forme des doigts d’une main posée au sol.

Prévoir des chaussures adaptées.

Main de Massiges 51800 Massiges Massiges 51800 Marne Grand Est 0326608583 http://argonne.fr Site historique incontournable et haut lieu des combats de la Grande Guerre, dont le relief rappelle la forme des doigts d’une main posée au sol. Remontez le temps grâce à notre guide en parcourant les tranchées restaurées par les bénévoles de l’association de La Main de Massiges. Prévoir des chaussures adaptées. parking sur le site

Site historique incontournable et haut lieu des combats de la Grande Guerre, dont le relief rappelle la forme des doigts d’une main posée au sol. Remontez le temps grâce à notre guide en parcourant…

©office de tourisme Couleurs d’Argonne