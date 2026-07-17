Visite guidée de la mairie, de sa galerie et des services techniques, Mairie de Delle, Delle

Informations pratiques

Visite guidée de la mairie, de sa galerie et des services techniques Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Delle Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’Hôtel de Ville de Delle, installé dans l’authentique Maison Lourdel. Sa galerie, restaurée avec soin à l’identique, ouvre de nouveau ses portes au public pour vous laisser admirer son architecture d’origine.

Le parcours se poursuit par la visite des services techniques, installés dans les anciennes écuries du domaine. Un voyage unique au cœur du patrimoine dellois, où les bâtiments d’autrefois reprennent vie.

Mairie de Delle 1 place François Mitterrand, 90100 Delle Delle 90100 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 36 66 66 http://delle.fr La mairie de Delle, installée dans la maison Lourdel du XVIᵉ siècle, se distingue par sa galerie rénovée en bois du XVIIIᵉ adossée aux anciens remparts médiévaux de la ville.

Découvrez l’Hôtel de Ville de Delle, installé dans l’authentique Maison Lourdel. Sa galerie, restaurée avec soin à l’identique, ouvre de nouveau ses portes au public pour vous laisser admirer son se…

©villededelle