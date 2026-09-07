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Visite guidée de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours, Mairie, Chaintréauville

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Chaintréauville

Visite guidée de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours, Mairie, Chaintréauville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
7 chemin de la Messe 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Ville
77140 Chaintréauville
Département
Seine-et-Marne

Visite guidée de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite guidée de la mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours et une mini-exposition de photos anciennes accompagnées de panneaux explicatifs.

Mairie 7 chemin de la Messe 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 13 60 http://www.saintpierrelesnemours.fr/ [{« type »: « email », « value »: « culture@spln.fr »}] Mairie de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours
Visite guidée de la mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours et une mini-exposition de photos anciennes accompagnées de panneaux explicatifs.

©Saint-Pierre-lès-Nemours

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