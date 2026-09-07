Visite guidée de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours, Mairie, Chaintréauville

Informations pratiques

Visite guidée de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite guidée de la mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours et une mini-exposition de photos anciennes accompagnées de panneaux explicatifs.

Mairie 7 chemin de la Messe 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 13 60 http://www.saintpierrelesnemours.fr/ [{« type »: « email », « value »: « culture@spln.fr »}] Mairie de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours

Visite guidée de la mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours et une mini-exposition de photos anciennes accompagnées de panneaux explicatifs.

©Saint-Pierre-lès-Nemours