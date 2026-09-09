Visite guidée de la Maison des Papetiers Canson et Montgolfier, Musée des Papeteries Canson et Montgolfier, Davézieux

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison des Papetiers Canson et Montgolfier 19 et 20 septembre Musée des Papeteries Canson et Montgolfier Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Totalement rénovée en 2026, la Maison des Papetiers Canson et Montgolfier a vu naître les inventeurs de l’aérostat et se développer l’art de fabriquer le papier.

Dans ce musée, au coeur de la Manufacture royale, le visiteur met ses pas dans les traces des papetiers, il assiste à la fabrication d’une feuille de papier à la main, voit s’animer les machines…

C’es un lieu mythique où débuta la conquête de l’air et de l’espace, dans un magnifique cadre naturel sur les bords de la Deûme et de la Via Fluvia.

Installé cette demeure des frères Montgolfier, dont divers souvenirs sont exposés, le musée est au sein de l’ancienne Manufacture royale et dans un cadre naturel magnifique, au bord de la Via Fluvia.

Au fil des salles, on chemine dans ce site, lieu de vie, lieu de travail mais aussi au coeur des inventions des Montgolfier et des Canson qui donnèrent à leur papier une réputation mondiale.

Laboratoire papetier, bureau commercial de 1900 avec son employé, rien ne manque et celui qui le souhaite peut compléter son information par des vidéos.

Musée des Papeteries Canson et Montgolfier 700 Rue de Vidalon, 07430 Davézieux, France Davézieux 07430 Cheval Sud Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475698920 http://www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 69 89 20 »}] Au XVIIe siècle, les Montgolfier acquièrent un moulin à papier dont ils assurent la prospérité grâce à une série d’innovations. La famille est anoblie en 1783 ce qui conféra à la manufacture le rang de manufacture royale, en 1784. Au XIXe siècle, les innovations se poursuivent avec l’installation de la première machine à papier en continu, sur le site de Pupil qui fusionne alors avec le site de Vidalon, réunis par un long bâtiment qui donna à l’ensemble l’ampleur d’un site industriel. A la fin du XIXe siècle, plus de 1000 personnes vivaient sur le site. Quelques éléments liés à la vie quotidienne sont toujours visibles : logements, four à pain et la chapelle. La plupart des cheminées ont disparu, à l’exception de celle de la chaufferie. parkings ; au bord de la Via Fluvia.

Totalement rénovée en 2026, la Maison des Papetiers Canson et Montgolfier a vu naître les inventeurs de l’aérostat et se développer l’art de fabriquer le papier.

©Musée des Papeteries Canson et Montgolfier