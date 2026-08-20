Visite guidée de la Maison Dora Maar, Centre Culturel Dora Maar, Ménerbes

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Dora Maar 19 et 20 septembre Centre Culturel Dora Maar Vaucluse

Visites guidées : samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h et 15h, 5€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans / Inscription par téléphone au +33 (0)4 90 72 54 70 / Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la Maison Dora Maar et son jardin lors d’une visite guidée qui mettra en avant l’histoire et l’oeuvre de la célèbre photographe surréaliste, Dora Maar. Les deux expositions « Un rêve de Harlem: Comme imaginé par James Baldwin et Yoran Cazac » à La Mob et « Joanna Pousette-Dart: Façonner la lumière » à l’Hôtel de Tingry seront également ouvertes.

Centre Culturel Dora Maar 58 rue du Portail Neuf, 84560 Ménerbes Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 72 54 70 https://maisondoramaar.org/fr/ https://www.instagram.com/doramaarculturalcenter/ Le Centre Culturel Dora Maar a pour mission de proposer des résidences artistiques, de mettre en valeur l’histoire de Dora Maar, peintre et photographe surréaliste, et de proposer une programmation culturelle variée tout au long de l’année (expositions, conférences, concerts…) à la Maison Dora Maar et à l’Hôtel de Tingry. Accès libre aux expositions, visites guidées de la Maison Dora Maar

Venez découvrir la Maison Dora Maar et son jardin lors d’une visite guidée qui mettra en avant l’histoire et l’oeuvre de la célèbre photographe surréaliste, Dora Maar. Les deux expositions « Une rêve…

© Ophélie Brisset