Visite guidée de la Maison du textile, La Maison du Textile, Fresnoy-le-Grand

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison du textile 19 et 20 septembre La Maison du Textile Aisne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de La Maison du Textile, ancienne usine de tissage appelée « La Filandière ».

Vous découvrirez les étapes de fabrication d’une tapisserie, un atelier de tissage à bras avec mécanique Jacquard classé Monuments Historiques, une maison de tisserand reconstituée, un pôle broderie et divers métiers à tisser.

Vous bénéficierez également de démonstrations sur un métier à tisser et un métier à broder.

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée « La Filandière ». Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

Partez à la découverte de La Maison du Textile, ancienne usine de tissage appelée « La Filandière ».

© La Maison du Textile