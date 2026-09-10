Visite guidée de la maison natale du poète éditeur Charles Forot, Le Pigeonnier,, Saint-Félicien

Informations pratiques

Visite guidée de la maison natale du poète éditeur Charles Forot 19 et 20 septembre Le Pigeonnier, Ardèche

tarif adulte 3€, maximum 19 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées à 14h, 15h30, 17h

Pas de visite libre

Le Pigeonnier, 28 rue Charles Forot, 07410 Saint Félicien Saint-Félicien 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 43 12 95 99 Maison familiale de Charles Forot dans laquelle il a été le créateur et l’animateur d’une oeuvre de décentralisation artistique et littéraire s’étalant des années 1921 aux années 1960 qui fit de ce lieu un remarquable foyer culturel où se cotoyèrent de très nombreux amis et artistes. présence de parkings

Journées européennes du patrimoine

© Yves Pezilla