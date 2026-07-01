Visite guidée de la maison Senghor, Maison Senghor – Verson, Verson

Informations pratiques

Visite guidée de la maison Senghor 19 et 20 septembre Maison Senghor – Verson Calvados

Réservation en ligne obligatoire, départs des visites toutes les 30 min, dernier départ à 16h30, 8 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Présence Senghor vous ouvre les portes de la maison de Colette et Léopold Sédar Senghor. Un guide vous emmène à travers les principales pièces de la maison. Anecdotes, petites et grandes histoires viennent enrichir la visite.

Une exposition de photos de la famille ponctue la visite.

Maison Senghor – Verson 150 rue du Général Leclerc, 14790 Verson Verson 14790 Calvados Normandie 02 31 71 22 00 http://www.ville-verson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/presence-de-leopold-sedar-senghor-a-verson »}] Cette maison de maître située date du XIXe siècle .

Elle appartenait à la femme de Léopold Sédar Senghor, Colette Hubert, qu’il épouse en second mariage le 18 octobre 1956.

En 1960, il devient Président du Sénégal. Néanmoins, le couple prend l’habitude de venir passer ses vacances d’été à Verson dans la maison de famille.

En 1980, Senghor quitte la présidence du Sénégal et s’installe définitivement en France.

A sa retraite, il partage son temps entre Paris et Verson. Rapidement le calme de la campagne normande l’emporte et il quitte de plus en plus rarement Verson où il trouve l’inspiration et y écrit de nombreux poèmes. En 1995, Léopold Sédar Senghor inaugure l’Espace Senghor.

La ville de Verson veille toujours a véhiculer les valeurs chères au poète-président : le dialogue des cultures, la civilisation de l’Universel, la francophonie… notamment dans sa programmation culturelle.

Léopols Sedar Senghor meurt à Verson le 20 décembre 2001.

Son épouse Colette, décède le 18 novembre 2019 à son domicile de Verson. Elle est inhumée à DAKAR aux côtés de son époux et de son fils.

L’association Présence Senghor vous ouvre les portes de la maison de Colette et Léopold Sédar Senghor. Un guide vous emmène à travers les principales pièces de la maison. Anecdotes, petites et la de…

©Ville Verson