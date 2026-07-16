Démonstration : conte africain et atelier cadre, Parc de Betteville Senghor, Verson

Informations pratiques

Démonstration : conte africain et atelier cadre Samedi 19 septembre, 14h00 Parc de Betteville Senghor Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Le parc de Betteville Senghor s’anime tout au long de la journée. Plusieurs activités sont proposées dont la représentation d’un conte Africain et un atelier cadre photo avec l’association Dodo vole. La maison Dodo vole s’est donnée pour ambition de défendre les cultures en voie de disparition et les minorités discrètes du sud-ouest de l’océan Indien.

Conte africain et atelier cadre

A 14h, l’association Dodo vole dévoile un conte africain au coeur du parc puis anime un atelier de fabrication de cadre « Etrange famille » en lien avec l’organisation de l’exposition collective « Un air de famille » pour les 120 ans de Léopold Sédar Senghor.

Buvette et restauration sur place tout au long de l’après midi et de la soirée

Parc de Betteville Senghor Chemin de la valette, 14790 Verson Verson 14790 Calvados Normandie 02 31 71 22 00 http://www.ville-verson.fr Le Parc de Betteville-Senghor fait partie de la propriété du couple Senghor. Il a été aménagé en 2025 afin de pouvoir l’ouvrir au public, comme le souhaitait Colette Senghor. Un parcours culturel retrace la vie de Léopold Sédar Senghor et de son épouse Colette Hubert de Betteville. Stationnement à proximité, rue du Général Leclerc et chemin de la Valette.

Le parc de Betteville Senghor s’anime tout au long de la journée. Plusieurs activités sont proposées dont la représentation d’un conte Africain et un atelier cadre photo avec l’association Dodo vole.…

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