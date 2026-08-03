Le Parc de Betteville Senghor s’anime Parc de Betteville-Senghor Verson

Informations pratiques

Verson

Le Parc de Betteville Senghor s’anime

Parc de Betteville-Senghor 1 rue de la Vallette Verson Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le parc de Betteville-Senghor s’anime tout au long de la journée: lectures contées, atelier de création de cadre, prise de vue pour l’expo participative ‘Un Air de famille’, conte africain, concert…

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le parc de Betteville-Senghor s’anime tout au long de la journée: lectures contées, atelier de création de cadre, prise de vue pour l’expo participative ‘Un Air de famille’, conte africain, concert…

10h 18h Biblio’Parc

Médiathèque mobile

Lectures contées avec l’association Lire et faire lire

Librairie en plein air avec La Page qui tourne

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.

– Samedi 11h 18h – Figurez dans l’expo Un air de famille

Faites-vous tirer le portrait dans le parc et participez à l’exposition Un air de famille .

– Samedi 11h Atelier d’écriture

L’association Dodo Vole propose un atelier d’écriture à travers des jeux, des figures imposées, des contraintes ludiques et autres astuces créatives ou autrement dit grâce à la pratique oulipienne.

Durée 1 heure. À partir de 10 ans.Sur réservation auprès de la bibliothèque 02 31 26 44 80

– Samedi 14h Conte africain et atelier création de cadre

L’association Dodo Vole dévoile un conte africain au cœur du parc puis anime un atelier de fabrication de cadre Étrange famille , en lien avec l’organisation de l’exposition collective Un air de famille .

Public familial à partir de 6 ans Sur réservation auprès de la bibliothèque 02 31 26 44 80

– Samedi 14h 18h Jeux géants

Six jeux en bois géants prennent place au sein du parc avec Annelyse, animatrice de la ludothèque mobile Être et Jouer. L’occasion de jouer en famille !

– Samedi 16h Lecture musicale par les lecteurs d’un soir

Lecture musicale autour de la vie et de l’œuvre de Léopold Sédar Senghor.

– Samedi 19h Concert en plein air de Meylo Lady Blues

Un concert mêlant pop, soul, influencé par la musique traditionnelle africaine.

Buvette et restauration sur place. .

Parc de Betteville-Senghor 1 rue de la Vallette Verson 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 44 80 labibliotheque@ville-verson.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Parc de Betteville Senghor s’anime

To mark European Heritage Days, Betteville-Senghor Park will be buzzing with activity all day long: storytelling sessions, a picture frame-making workshop, photo shoots for the participatory exhibition ‘Un Air de famille’, African storytelling, a concert…

L’événement Le Parc de Betteville Senghor s’anime Verson a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Caen la Mer