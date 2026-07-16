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Visite guidée de la manufacture Henri Privat, Manufacture Henri Privat, Prades

samedi 19 septembre 2026 · Manufacture Henri Privat · Prades

Visite guidée de la manufacture Henri Privat, Manufacture Henri Privat, Prades

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Manufacture Henri Privat
Adresse
62 avenue Guy Malé, 66500 Prades
Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Visite gratuite exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine Réservation obligatoire – places limitées à 50 personnes par visite Groupes de 10 à 50 personnes acceptés

Visite guidée de la manufacture Henri Privat Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 Manufacture Henri Privat Pyrénées-Orientales

Visite gratuite exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine
Réservation obligatoire – places limitées à 50 personnes par visite
Groupes de 10 à 50 personnes acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À la découverte d’un savoir-faire d’exception : le Grenat catalan

Partez à la rencontre d’un patrimoine vivant à travers une visite guidée au cœur de la Manufacture Henri Privat.

Au programme :
Écomusée : Découvrez une collection d’outils anciens témoignant des gestes et des savoir-faire liés à la fabrication traditionnelle du bijou catalan.
Mine reconstituée : Retracez l’histoire du Grenat catalan, de l’Antiquité à nos jours, et découvrez l’évolution de ses techniques de fabrication.
Ateliers de la Manufacture : Approchez au plus près du travail des artisans et découvrez les différentes étapes de création d’un bijou : fonderie, travail de la cire, mise en forme des métaux précieux…
Une rencontre privilégiée avec les artisans passionnés de la Manufacture Henri Privat et un savoir-faire catalan toujours vivant.
Durée de la visite guidée  : 50 minutes

Manufacture Henri Privat 62 avenue Guy Malé, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 96 21 03 https://www.henriprivat.fr/fr/ https://www.facebook.com/manufacturehenriprivat [{« type »: « link », « value »: « https://www.henriprivat.fr/fr/visite-de-la-manufacture »}] Savez-vous comment sont fabriqués les bijoux catalans ? Quel travail est nécessaire pour créer ces bijoux d’exception ? Découvrez la Manufacture Henri Privat, Meilleur Ouvrier de France Bijouterie métaux précieux.
Vivez une expérience rare : entrez dans le monde de la joaillerie ! La Manufacture Henri Privat, entreprise familiale fondée en 1945, organise des visites, où vous découvrirez l’histoire du Grenat Catalan, la spécificité des techniques de fabrication et les différentes étapes à réunir pour créer ces bijoux traditionnels catalans.
Une visite vivante, pédagogique et interactive, qui allie modernité et contacts humains : hologramme, vidéo, présence et explications de M. Privat père ou fils vous permettront de mesurer ce très remarquable et unique savoir-faire*.
Vous assisterez, en direct, devant les ateliers, au travail des artisans d’Art. Ils vous montreront toutes les étapes de la fabrication, puisque la Manufacture Henri Privat réalise ses bijoux de A à Z dans ses murs. Ils répondront à vos questions et partageront avec vous la passion de leur métier !

*La Manufacture a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant qui distingue des entreprises aux savoir-faire artisanaux d’excellence ! Par route de Perpignan suivre N 116 direction Andorre. Bus ligne 200, 240, 260 arrêt : Maison des entreprises, 1er rond-point à l’entrée de Prades (en venant de Perpignan) ou le 3e (en venant d’Andorre).
À la découverte d’un savoir-faire d’exception : le Grenat catalan

© Lionel Moogin

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