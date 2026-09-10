Visite guidée de la minoterie Baud, Minoterie Baud, Bourg-Charente

Informations pratiques

Visite guidée de la minoterie Baud Samedi 19 septembre, 09h00 Minoterie Baud Charente

Gratuit. 8 à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée de la minoterie Baud, située à Veillard, par Bernard-Marie Thomas, guide-conférencier. Par groupes de huit personnes maximum, découvrez l’histoire de la minoterie et le quotidien des minotiers, ainsi que l’environnement hydraulique et biologique du site.

La visite présente également le fonctionnement des machines, l’évolution des techniques au fil du temps et l’architecture du bâtiment.

Minoterie Baud 4 Impasse de la Petite Source 16200 Bourg-Charente Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

* Visite commentée par groupe de 8 personnes maxi, avec un guide-conférencier, M. Bernard-Marie THOMAS, de la Minoterie Baud située à Veillard sur l’hisoire de la minoterie et du quotidien des et…

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