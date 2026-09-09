AGENDA · Mallefougasse-Augès
visite guidée de la motte castrale de Mallefougasse, jas de Bully, Mallefougasse-Augès
samedi 19 septembre 2026 · jas de Bully · Mallefougasse-Augès
Informations pratiques
visite guidée de la motte castrale de Mallefougasse Samedi 19 septembre, 14h00 jas de Bully Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
visite quidée par une historienne de la motte castrale de mallefougasse
jas de Bully 8 rue du jas 04230 Mallefougasse Mallefougasse-Augès 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
visite quidée par une historienne de la motte castrale de mallefougasse
©au.pied.du.mur.fr
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