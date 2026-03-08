Informations pratiques

Fercé-sur-Sarthe

Visite guidée de la pépinière Aux fruitiers Généreux

5 Chemin du Bordage Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03 2026-12-05

Visite guidée de la pépinière Aux fruitiers généreux, découverte du métier de pépiniériste, des variétés fruitières locales et des pratiques agroécologiques.

La visite permettra de découvrir les activités d’un pépiniériste greffage, plantation, taille… ainsi que les pratiques agroécologiques mises en place sur la parcelle paillage, agroforesterie, engrais naturel…

Il y aura aussi une présentation des variétés fruitières locales des fruitiers, adaptées au terroir et au climat de la Sarthe.

Le pépiniériste sera heureux de pouvoir répondre à toutes les questions des participants. .

5 Chemin du Bordage Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 41 76 15 contact@auxfruitiersgenereux.com

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English :

Guided tour of the Aux fruitiers généreux nursery, discovery of the nurseryman’s trade, local fruit varieties and agroecological practices.

L’événement Visite guidée de la pépinière Aux fruitiers Généreux Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée de la Sarthe