Visite guidée de la piscine Art déco de Bruay-La-Buissière, Piscine Art déco de Bruay-La-Buissière, Bruay-la-Buissière

Informations pratiques

Visite guidée de la piscine Art déco de Bruay-La-Buissière 19 et 20 septembre Piscine Art déco de Bruay-La-Buissière Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Ne manquez pas la visite guidée incontournable de ces Journées du Patrimoine 2026 ! Plongez au cœur d’un édifice Art déco unique, construit dans les années 1930 à destination des mineurs et de leurs familles. La piscine de Bruay-La-Buissière vous ouvre ses grilles et vous dévoile ses secrets.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Le samedi et dimanche à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15.

Visite nocturne exclusive à 19h30.

Gratuit – Durée : 30 minutes / 1h pour la visite nocturne.

Jauge limitée, réservation en ligne obligatoire.

Rendez-vous le jour de la visite devant le portail d’entrée de la piscine.

Prévoir de se déchausser ou de porter des surchaussures fournies sur places.

Lieu en activité, photos interdites.

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Piscine Art déco de Bruay-La-Buissière Rue Augustin Caron 62700 Bruay-La-Buissière Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France https://destination-bethune.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/billetterie-activite-visite.html »}] Piscine de plein air des années 1930, architecture de style Art déco. Piscine en fonctionnement, se visite à certaines périodes de l’année ou sur rendez-vous auprès de l’office de tourisme Destination Béthune.

Ne manquez pas la visite guidée incontournable de ces Journées du Patrimoine 2026 ! Plongez au cœur d’un édifice Art déco unique, construit dans les années 1930 à destination des mineurs et de leurs …

©Destination Béthune