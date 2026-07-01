Visite guidée de la poterne et de la cour des cuisines du château de Palluau;, chateau de Palluau 1 et 2 , place Philippe de Clérembault , 85670 Palluau, Palluau

dimanche 20 septembre 2026 · chateau de Palluau 1 et 2 , place Philippe de Clérembault , 85670 Palluau · Palluau

Informations pratiques

Visite guidée de la poterne et de la cour des cuisines du château de Palluau; Dimanche 20 septembre, 08h30 chateau de Palluau 1 et 2 , place Philippe de Clérembault , 85670 Palluau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Visite guidée par le propriétaire le dimanche 20 septembre à 10h30 et 15h. Évocation de l’historique du château et notamment de certains de ses propriétaires : Jeanne de Belleville, le maréchal Philippe de Clérembault et Poydras de la Lande.

chateau de Palluau 1 et 2 , place Philippe de Clérembault , 85670 Palluau Place Philippe de Clérembault Palluau 85670 Vendée Pays de la Loire 0608764131 la poterne du château de Palluau est la seule existante après le passage des colonnes infernales. La cour des cuisines, attenante, accueillait jardinier, remise de diligence et sa forge, écuries .. ranger sa voiture sur la place Philippe de Clérembault et accéder à pieds par la grille dont l’un des battants sera ouvert

Visite guidée par le propriétaire le dimanche 20 septembre à 10h30 et 15h

©Renaud des PORTES de la FOSSE