Visite guidée de la Préfecture du Var, Préfecture du Var, Toulon

Informations pratiques

Visite guidée de la Préfecture du Var Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 13h00, 14h15 Préfecture du Var Var

Il y a 30 places par créneau de visite.

À noter :

• le formulaire correspond à une demande d’inscription.

Une fois validée, la demande sera confirmée.

• une pièce d’identité est requise pour accéder à la

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

La Préfecture du Var s’ouvre au public le temps de 4 visites guidées. Venez découvrir ce batiment unique à Toulon, qui vient de se voir décerner le label d' »Architecture Contemporaine Remarquable. » Le circuit vous permet de visiter les grands et petits salons, l’appartement du Préfet ainsi que son bureau, le Hall d’Honneur, les salles remarquables du batiment ainsi que les jardins.

Préfecture du Var Boulevard du 112e Régiment d’Infanterie Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.var.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/Pref83-JEP2026 »}]

La Préfecture du Var s’ouvre au public le temps de 4 visites guidées. Venez découvrir ce batiment unique à Toulon, qui vient de se voir décerner le label d' »Architecture Contemporaine Remarquable. »…

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