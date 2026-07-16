Visite guidée de la Sainte-Baume de Lirac, Site naturel de la Sainte-Baume, Lirac

Informations pratiques

Visite guidée de la Sainte-Baume de Lirac 19 et 20 septembre Site naturel de la Sainte-Baume Gard

Gratuit. Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, partez à la découverte de la grotte et de l’ermitage de la Sainte-Baume à travers un programme mêlant patrimoine, nature, musique et géologie.

Le samedi, de 14h à 17h, des visites guidées de la grotte et de l’ermitage sont proposées. À 18h, l’église de Lirac accueillera un concert d’orgue intitulé « Sacré et Contemporain ».

Le dimanche, dès 9h30, une randonnée légère « Entre sentiers et cavités secrètes » vous conduira à la découverte des paysages environnants, avant un pique-nique convivial. À 14h30, une conférence au cœur de la grotte de la Sainte-Baume, portée par la voix d’un géologue, permettra de mieux comprendre l’histoire et la formation de ce site exceptionnel.

Site naturel de la Sainte-Baume 30149 Lirac Lirac 30126 Gard Occitanie 0662444088 https://www.facebook.com/groups/lesamisdelasaintebaumedelirac/ La Sainte Baume de Lirac, située à 2 km du village, est un site naturel et spirituel majeur de Provence Occitane.

Occupée dès le Néolithique, la grotte devient un lieu de pèlerinage à partir de 1647, lorsque Joseph Queyranne, un habitant de Lirac, y découvre une statuette de la Vierge qui l’aurait guéri de ses crises d’épilepsie. Premier ermite du site, il initie une tradition qui se poursuit au fil des siècles.

Aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, un ermitage, une chapelle et une statue de la Vierge sont édifiés, renforçant l’importance religieuse et culturelle du lieu.

Aujourd’hui, la grotte et l’ermitage offrent un cadre paisible, apprécié autant des pèlerins que des amoureux de nature et d’histoire.

Depuis 1976, l’association Les Amis de la Sainte Baume de Lirac oeuvre à la préservation et à la mise en valeur du site. Elle restaure l’ermitage, entretient les espaces naturels, organise événements culturels et visites guidées, mène des actions environnementales et développe la recherche historique. Des parkings sont situés à proximité de la Sainte Baume; Il faut marcher environ 300 m lorsque vous vous trouvez devant la barrière. L’accès est difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre

©DR