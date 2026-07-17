Visite guidée de la salle capitulaire d’un monastère, Monastère des Bénédictines 51220 Saint-Thierry, Saint-Thierry

Informations pratiques

Visite guidée de la salle capitulaire d’un monastère Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Monastère des Bénédictines 51220 Saint-Thierry Marne

Bienvenue à tous ceux qui le veulent!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

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Monastère des Bénédictines 51220 Saint-Thierry 2 place de l’Abbaye 51220 Saint-Thierry Saint-Thierry 51220 Marne Grand Est 03 26 03 10 72 https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-saint-thierry/ https://www.facebook.com/monasteredesaintthierry/ [{« data »: {« author »: « France 3 Grand Est », « cache_age »: 86400, « description »: « Abonnez-vous u00e0 notre chau00eene YouTube : nnu25ba https://www.youtube.com/user/F3AlsacennRetrouvez-nous sur notre site :nnu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/nnRetrouvez-nous sur Facebook :nnu25bawww.facebook.com/F3Alsace/nu25ba www.facebook.com/France3Lorrainenu25bawww.facebook.com/france3champagneardennennRetrouvez-nous sur Twitter :nu25bahttps://twitter.com/F3Alsacenu25ba https://twitter.com/F3Lorrainenu25ba https://twitter.com/France3CA », « type »: « video », « title »: « Rencontre avec les bu00e9nu00e9dictines de Saint-Thierry », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/m-H4zSnyI5E/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=m-H4zSnyI5E », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6kvMQP9gzv6qwwzMLuwZTg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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© Norbert Jung