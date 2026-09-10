Visite guidée de la sous-préfecture de Figeac, Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues, Figeac

samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture de Figeac - Hôtel de Salgues · Figeac

Informations pratiques

Visite guidée de la sous-préfecture de Figeac Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues Lot

Gratuit, sur inscription, limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels particuliers de Figeac.

Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues 22 rue Caviale, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 34 06 25 »}] Sous-préfecture de Figeac. parking place Vival. Accès à pied.

La sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels particuliers de Figeac.

© Nelly Blaya – Ville de Figeac