Visite guidée de la sous-préfecture de Figeac, Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues, Figeac
samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture de Figeac - Hôtel de Salgues · Figeac
Informations pratiques
Visite guidée de la sous-préfecture de Figeac Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues Lot
Gratuit, sur inscription, limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels particuliers de Figeac.
Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues 22 rue Caviale, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 34 06 25 »}] Sous-préfecture de Figeac. parking place Vival. Accès à pied.
La sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels particuliers de Figeac.
© Nelly Blaya – Ville de Figeac
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