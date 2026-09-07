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Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville, Station d’épuration de La Guéville, Gazeran

samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration de La Guéville · Gazeran

Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville, Station d’épuration de La Guéville, Gazeran

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station d'épuration de La Guéville
Adresse
Guéville, 7825 Gazeran
Ville
78125 Gazeran
Département
Yvelines
Tarif
Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans Groupes de 10 personnes par visite

Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville Samedi 19 septembre, 09h30 Station d’épuration de La Guéville Yvelines

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Groupes de 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées d’une heure, de 9h30 à 16h.

Station d’épuration de La Guéville Guéville, 7825 Gazeran Gazeran 78125 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/e9bgb »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, découvrez la station d’épuration de La Guéville, en Yvelines.
Visite guidée

©Veolia