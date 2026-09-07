Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville, Station d’épuration de La Guéville, Gazeran

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville Samedi 19 septembre, 09h30 Station d’épuration de La Guéville Yvelines

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Groupes de 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées d’une heure, de 9h30 à 16h.

Station d’épuration de La Guéville Guéville, 7825 Gazeran Gazeran 78125 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/e9bgb »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, découvrez la station d’épuration de La Guéville, en Yvelines.

Visite guidée

©Veolia