Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Vrain, Station d’épuration de Saint-Vrain, Saint-Vrain

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Vrain Samedi 19 septembre, 09h00 Station d’épuration de Saint-Vrain Essonne

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Groupes de 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées d’une heure, de 9h00 à 16h.

Station d’épuration de Saint-Vrain Avenue Charles René de Mortemart, 91770 Saint-Vrain Saint-Vrain 91770 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/bdogc »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une visite de la station d’épuration de Saint-Vrain, en Essonne, et la découverte de sa biodiversité.

Visite guidée

©Veolia