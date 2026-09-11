Visite guidée de la synagogue, Synagogue de Pau, Pau
dimanche 20 septembre 2026 · Synagogue de Pau · Pau
Informations pratiques
Visite guidée de la synagogue Dimanche 20 septembre, 10h00 Synagogue de Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine emblématique de la communauté juive paloise, construit en 1880 et orné de vitraux signés du célèbre atelier Mauméjean.
Synagogue de Pau 8 rue des trois frères bernadac 64000 pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}]
Laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine emblématique de la communauté juive paloise, construit en 1880 et décoré de vitraux signés du célèbre ateleir Mauméjean.
©ville de pau
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