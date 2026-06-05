Visite guidée de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.

Camaret-sur-Mer

Visite guidée de la Tour Vauban

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Visites guidées de la Tour tous les jours à 15h

Tarif 7 euros

Réservation conseillée au 02 98 27 91 12 ou par mail à tourvauban@camaretsurmer.fr

Jauge limitée à 20 personnes .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

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English :

L’événement Visite guidée de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime