Visite guidée de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer
Visite guidée de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.
Camaret-sur-Mer
Visite guidée de la Tour Vauban
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Visites guidées de la Tour tous les jours à 15h
Tarif 7 euros
Réservation conseillée au 02 98 27 91 12 ou par mail à tourvauban@camaretsurmer.fr
Jauge limitée à 20 personnes .
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12
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English :
L’événement Visite guidée de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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