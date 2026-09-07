Visite guidée de la Vallée Moreau, La Vallée Moreau, Vienne-le-Château

Informations pratiques

Visite guidée de la Vallée Moreau Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 La Vallée Moreau Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du site historique de la Vallée Moreau.

Plongez dans l’atmosphère de ce camp de réserve allemand, situé dans une vallée encaissée au milieu de la forêt d’Argonne. Remontez le temps grâce à notre guide en parcourant les diverses installations construites par les soldats, restaurées par le Comité Franco-Allemand. Prévoir des chaussures adaptées.

La Vallée Moreau 51800 Vienne-le Château Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est 03 26 60 85 83 http://argonne.fr https://www.14-18enargonne.com/la-vallee-moreau/ Situé entre Vienne-le-Château et Binarville, le camp de réserve a été construit par les troupes allemandes dans une vallée encaissée au cœur de la forêt d’Argonne. Occupé de février 1915 à septembre 1918 par le 83ème régiment de Landwehr, c’est l’exemple rare d’un camp qui n’a connu qu’un seul régiment. Établi à seulement 1,3 kilomètres des premières lignes, on découvre ici comment l’armée allemande a eu la volonté d’occuper le terrain durablement en y aménageant de nombreuses installations : abris, cuisines, centrale électrique, réseau de galeries souterraines, douches, tranchées… Ce camp a été restauré et est entretenu par le Comité franco-allemand. parking sur le site

Visite guidée

©office de tourisme couleurs d’Argonne