Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette
mercredi 5 août 2026 · Lalonquette
Informations pratiques
Lalonquette
Visite guidée de la villa gallo-romaine
Chemin du Gabas Lalonquette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
En complément de la visite des collections permanentes, cette visite permet d’offrir une lecture inédite des vestiges, grâce à une restitution exacte à l’emplacement des murs antiques. .
Chemin du Gabas Lalonquette 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la villa gallo-romaine
L’événement Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette 15 juillet 2026
- Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette 18 juillet 2026
- Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette 22 juillet 2026
- Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette 25 juillet 2026
- Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette 29 juillet 2026