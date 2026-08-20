Visite guidée de la ville médiévale, Office de Tourisme du bassin Auterivain, Auterive
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme du bassin Auterivain · Auterive
Informations pratiques
Visite guidée de la ville médiévale Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de Tourisme du bassin Auterivain Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Partez à la découverte de la ville médiévale, d’hier à aujourd’hui, lors d’une visite guidée illustrée de photographies, d’un plan médiéval et de croquis anciens. Une occasion de mieux comprendre l’évolution de la cité à travers son histoire et son patrimoine.
Gratuit. Sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 06 74 46 21 66.
nicolerisbec@orange.fr
Office de Tourisme du bassin Auterivain Esplanade de la Madeleine 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 http://bassinauterivain-tourisme.com https://www.facebook.com/TourismeBassinAuterivain/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/bassinauterivain.tourisme/ [{« link »: « mailto:nicolerisbec@orange.fr »}]
Visite guidée de la ville Médiévale d’hier et d’aujourd’hui
©ccba
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