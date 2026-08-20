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Visite guidée de la ville médiévale, Office de Tourisme du bassin Auterivain, Auterive

dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme du bassin Auterivain · Auterive

Visite guidée de la ville médiévale, Office de Tourisme du bassin Auterivain, Auterive

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme du bassin Auterivain
Adresse
Esplanade de la Madeleine 31190 Auterive
Ville
31190 Auterive
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite guidée de la ville médiévale Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de Tourisme du bassin Auterivain Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de la ville médiévale, d’hier à aujourd’hui, lors d’une visite guidée illustrée de photographies, d’un plan médiéval et de croquis anciens. Une occasion de mieux comprendre l’évolution de la cité à travers son histoire et son patrimoine.
Gratuit. Sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 06 74 46 21 66.
nicolerisbec@orange.fr

Office de Tourisme du bassin Auterivain Esplanade de la Madeleine 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 http://bassinauterivain-tourisme.com https://www.facebook.com/TourismeBassinAuterivain/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/bassinauterivain.tourisme/ [{« link »: « mailto:nicolerisbec@orange.fr »}]
Visite guidée de la ville Médiévale d’hier et d’aujourd’hui

©ccba

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