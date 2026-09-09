Visite guidée de la Voûte Vauban, Système d’alimentation du canal du Midi, Les Cammazes

Informations pratiques

Visite guidée de la Voûte Vauban Samedi 19 septembre, 10h30 Système d’alimentation du canal du Midi Tarn

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Pénétrez au cœur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.

N’oubliez pas votre lampe de poche ! Rendez-vous au bureau d’information touristique des Cammazes, point de départ de cette découverte insolite.

Système d’alimentation du canal du Midi 2 chemin d’en bosc, 81540 Les Cammazes Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie 0534666768 http://www.auxsourcesducanaldumidi.com [{« type »: « phone », « value »: « 0534666768 »}] Pénétrez au coeur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.

N’oubliez pas votre lampe de poche ! Rendez-vous au niveau du Bureau d’information touristique des Cammazes

Pénétrez au coeur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.

©Buchowski – Tarn Tourisme