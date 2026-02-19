Visite guidée de l’abbatiale, Abbatiale de la Sainte Trinité, Fécamp

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbatiale de la Sainte Trinité Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Classée Monument historique dès 1840, l’abbatiale de la Sainte-Trinité fait partie des plus belles églises de Normandie. Impressionnante par ses volumes et sa lumière grâce à la tour-lanterne haute de 60 mètres, elle est l’héritage des premiers ducs de Normandie et matérialise la puissance tant matérielle que spirituelle des seigneurs et abbés pendant huit siècles.

Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine de Fécamp disponible ulterieurement.

Abbatiale de la Sainte Trinité place des ducs Richard 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Classée Monument historique dès 1840, l’abbatiale de la Sainte-Trinité fait partie des plus belles églises de Normandie. Impressionnante par ses volumes et sa lumière grâce à la tour-lanterne haute…

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