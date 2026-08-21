Visite guidée de l’abbaye de la Grainetière, Abbaye Notre-Dame de la Grainetière, Les Herbiers

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de la Grainetière 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame de la Grainetière Vendée

Visite gratuite, sans réservation. Départ toutes les 15 minutes, durée environ 1 heure. Aucune visite le dimanche matin en raison de la messe. Grand parking gratuit sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Petit joyau de l’art roman en Vendée, l’abbaye bénédictine Notre-Dame de la Grainetière, fondée vers 1130 se découvre en toute liberté, à l’orée de la forêt du Parc Soubise, dans un lieu calme et propice à la méditation.

Quatre guides se relaient pour faire découvrir l’abbaye : un départ toutes les quinze minutes.

Le parcours commenté conduit de la galerie ouest du cloître – 35 mètres de doubles colonnades de granit, l’une des plus belles d’Europe – à la salle capitulaire voûtée d’ogives, puis aux vestiges du réfectoire et de l’église abbatiale, longue de 50 mètres, dont trois absidioles sur quatre et le mur sud de la nef ont été sauvés ;

Les guides racontent aussi les neuf siècles d’une histoire à rebondissements : la fondation vers 1130, la prospérité médiévale, les guerres de Religion, près de deux cents ans d’abandon, le retour d’une communauté monastique en 1978 et le chantier de restauration engagé jusqu’en 2030.

Seul monument historique classé de la commune des Herbiers, le site porte un projet ambitieux pour restituer les parties déconstruites au XIXe siècle et célebrera, en 2030, le neuf centième anniversaire de la fondation.

La boutique, installée dans l’ancien réfectoire, propose les produits monastiques ainsi que la nouvelle bière Granateria en vente sur place.

Animation musicale du groupe UCCELLI dimanche 20 septembre

À noter : en raison de la messe à l’abbaye, aucune visite libre ni guidée le dimanche matin 20 septembre.

Abbaye Notre-Dame de la Grainetière La Grange d’Ardelay, 85500 Les Herbiers Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire 02 51 67 21 19 https://www.abbayedelagrainetiere.fr Fondée vers 1130 à l’orée de la forêt du Parc Soubise, l’abbaye bénédictine Notre-Dame de La Grainetière est classée monument historique depuis 1946. Elle conserve l’une des plus belles galeries de cloître roman d’Europe, longue de 35 mètres et portée par de fines doubles colonnades de granit, une salle capitulaire aux voûtes en croisée d’ogives, ainsi que les vestiges du réfectoire et de l’église abbatiale. Habitée à nouveau par une communauté monastique depuis 1978, elle fait l’objet d’un vaste programme de restauration à l’horizon 2030, année de son neuf centième anniversaire. À 8 km au sud-ouest des Herbiers, sur la route de La Roche-sur-Yon (fléchage). Grand parking gratuit sur place. Le parc de 2 hectares et l’essentiel du circuit de visite se déroulent en extérieur, sur des allées empierrées et engazonnées.

Petit joyau de l’art roman en Vendée, l’abbaye bénédictine Notre-Dame de la Grainetière, fondée vers 1130 se découvre en toute liberté, à l’orée de la forêt du parc Soubise.

© Commune de Mesnard la Barotière