Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay
mercredi 21 octobre 2026 · Lessay
Informations pratiques
Lessay
Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Découvrez l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès aux parties privées le cloître et les jardins. Durée 1h30. A partir de 12 ans. Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .
Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
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English : Visite guidée de l’abbaye de Lessay
L’événement Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-08-18 par Côte Ouest Centre Manche
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