Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de Lessay, Lessay

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Abbaye de Lessay Manche

Durée 1h30, dès 12 ans, lieu de RDV indiqué au moment de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez découvrir l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès aux parties privées : le cloître et les jardins.

Lieu indiqué lors de la réservation.

Abbaye de Lessay 1 avenue Paul-Jeanson, 50430 Lessay Lessay 50430 Lessay Manche Normandie 02 33 45 14 34 http://tourisme-cocm.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-cocm.fr »}] Abbaye fondée au XIe siècle, trésor de l’architecture romane célèbre pour posséder l’une des premières voûtes sur croisée d’ogives. À proximité de la D900 et de la D650, Lessay se situe à 20 km du nord de Coutances.

Venez découvrir l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès aux parties : le …

©Margaux CHOQUET