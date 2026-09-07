Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux, Abbaye de Sablonceaux, Sablonceaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux Samedi 19 septembre, 16h00 Abbaye de Sablonceaux Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fondée au XIIᵉ siècle, l’abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée. Ses pierres racontent des siècles de batailles, de dévotion et de vie monastique.

Les voûtes et les jardins invitent à imaginer le quotidien des moines et les échos des prières passées. Chaque recoin dévoile un fragment du temps et offre une expérience sensible, entre passé et présent.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Abbaye de Sablonceaux Rue de l’Abbaye, 17600 Sablonceaux, France Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546944162 https://sablonceaux.chemin-neuf.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}] Vous pourrez visiter une partie de l’Abbaye dont l’église abbatiale du XIIe siècle, la salle capitulaire et le portail baroque de 1788 d’où vous pourrez admirer le noyer d’Amérique de 150 ans répertorié par le magazine GEO comme arbre remarquable.

L’abbaye est ouverte toute l’année pour des visites libres ou en groupe, offrant un cadre propice à la contemplation et au repos. Les chiens ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’église, et les visites peuvent être annulées en cas de conditions météorologiques défavorables.

Fondée au XIIème siècle, l’abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée. Les pierres de l’abbaye racontent des siècles d’histoire, de batailles et de dévotion. Les voûtes et les jardins à la…

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