Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Rendez-vous sur le parking de l’Église Abbatiale Sablonceaux

Visite guidée de l'Abbaye de Sablonceaux mercredi 22 avril 2026.
Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00
Fondée au 12ème siècle, l’Abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée : de la Guerre de Cent Ans à la Révolution en passant par les Guerres de Religion.
Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Founded in the 12th century, Sablonceaux Abbey has had a turbulent history, from the Hundred Years War to the French Revolution and the Wars of Religion.
