Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Rendez-vous sur le parking de l’Église Abbatiale Sablonceaux

Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux

Rendez-vous sur le parking de l’Église Abbatiale Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

8 à 12 ans un livret enfant inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-01 2026-09-02

Fondée au 12ème siècle, l’Abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée : de la Guerre de Cent Ans à la Révolution en passant par les Guerres de Religion.

.

Rendez-vous sur le parking de l’Église Abbatiale Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Founded in the 12th century, Sablonceaux Abbey has had a turbulent history, from the Hundred Years War to the French Revolution and the Wars of Religion.

L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique