Visite guidée de l’Abbaye d’Oelenberg, Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg, Reiningue

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbaye d’Oelenberg 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg Haut-Rhin

Inscriptions sur place – Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Abbaye d’Oelenberg et laissez-vous guider à travers 1 000 ans d’histoire et d’architecture.

Cette visite historique vous ouvre les portes de lieux emblématiques, de l’église médiévale aux espaces de vie des moines trappistes, tout en dévoilant leur quotidien, rythmé par la prière et le travail. Au fil du parcours, vous découvrez le scriptorium, le noviciat, le cloître, la grande bibliothèque…

Ainsi, l’abbaye s’est transformée tout au long de l’histoire, entre évolutions architecturales, reconstructions et adaptation aux besoins des communautés religieuses.

Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg Rue d’Oelenberg, 68950 Reiningue, France Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est 0389829333 https://www.abbaye-oelenberg.com L’abbaye Notre-Dame d’Oelenberg est une abbaye trappiste française, fondée en 1046 et située en Alsace près de Mulhouse. D’abord très prospère au XIIIe siècle, elle est ensuite ruinée par les guerres au XIVe siècle, et entame alors une longue période d’instabilité et de déclin.

Ce n’est finalement qu’en 1825 que l’abbaye d’Oelenberg reprend vie et tient bon, malgré les deux destructions des deux Guerres mondiales !

Aujourd’hui, ce sont 17 salariés qui veillent à l’entretien de l’abbaye et qui gèrent les ateliers de fabrication d’incroyables meringues, de pâtes artisanales, de petits fours, cakes et tartes de Linz. Le tout avec la très réputée farine de l’abbaye produite avec les cultures de blé de l’abbaye. Depuis 2022, de l’huile de colza est pressée à froid au sein de l’abbaye, et des lentilles sont cultivées sur ses terres.

Partez à la découverte de l’Abbaye d’Oelenberg et laissez-vous guider à travers 1 000 ans d’histoire et d’architecture.

©Abbaye d’Oelenberg