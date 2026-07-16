Visite guidée de l’Abbaye et de sa ferme, Abbaye des Dombes, Le Plantay

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbaye et de sa ferme 19 et 20 septembre Abbaye des Dombes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fondée au XIXe siècle, alors que la Dombes était encore assez marécageuse, par le travail de ses moines, l’abbaye a contribué à modifier le paysage et à assainir cette région de l’Ain. Bonne visite

Abbaye des Dombes 1600 ROUTE DE L’ABBAYE 01330 LE PLANTAY Le Plantay 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://dombes.chemin-neuf.fr/ Fondée au XIXe siècle, alors que la Dombes était encore assez marécageuse, par le travail de ses moines, l’abbaye a contribué à modifier le paysage et à assainir cette région de l’Ain. Ce sont des cisterciens, issus de la communauté de Aiguebelle dans la Drôme qui se sont alors installés et ont défriché, asséché, développé les terres qui leur avaient été confiées.

Ce travail agricole perdure encore aujourd’hui, alors que la Communauté du chemin Neuf est maintenant installée dans les vénérables murs. Production de lait et fromage, de viande de bœuf, de miel, et de pommes, le travail des hommes continue de valoriser les richesses locales.

L’abbaye Notre Dame des Dombes se visite toute l’année.

Fondée au XIXe siècle, alors que la Dombes était encore assez marécageuse, par le travail de ses moines, l’abbaye a contribué à modifier le paysage et à assainir cette région de l’Ain. Bonne visite

©Abbaye ND des Dombes