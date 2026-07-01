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Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol, Abri antiaérien de Nezin, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Abri antiaérien de Nezin · Chambéry

Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol, Abri antiaérien de Nezin, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abri antiaérien de Nezin
Adresse
25bis faubourg Nezin 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr A partir de 8 ans. Port de chaussures fermées conseillées. Poussettes interdites. Ce site n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol 19 et 20 septembre Abri antiaérien de Nezin Savoie

Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
A partir de 8 ans.
Port de chaussures fermées conseillées. Poussettes interdites.
Ce site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la stratégie de défense passive de Chambéry, écoutez les récits du bombardement de 1944, ou laissez-vous simplement immerger dans des lieux remarquablement conservés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
A partir de 8 ans.
Port de chaussures fermées conseillées. Poussettes interdites.
Ce site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Abri antiaérien de Nezin 25bis faubourg Nezin 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.70.15.94 [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}] Abri antiaérien creusé pour la protection de la population lors de la 2ème guerre mondiale – Visite guidée et exposition Transports urbains à proximité et parking Ravet
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Alpigraphie / Kröll Matthias

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