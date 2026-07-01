Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol, Abri antiaérien de Nezin, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Abri antiaérien de Nezin · Chambéry
Informations pratiques
Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol 19 et 20 septembre Abri antiaérien de Nezin Savoie
Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
A partir de 8 ans.
Port de chaussures fermées conseillées. Poussettes interdites.
Ce site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la stratégie de défense passive de Chambéry, écoutez les récits du bombardement de 1944, ou laissez-vous simplement immerger dans des lieux remarquablement conservés depuis la Seconde Guerre mondiale.
Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
A partir de 8 ans.
Port de chaussures fermées conseillées. Poussettes interdites.
Ce site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Abri antiaérien de Nezin 25bis faubourg Nezin 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.70.15.94 [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}] Abri antiaérien creusé pour la protection de la population lors de la 2ème guerre mondiale – Visite guidée et exposition Transports urbains à proximité et parking Ravet
Journées européennes du patrimoine
Alpigraphie / Kröll Matthias
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