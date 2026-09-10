Visite guidée de l’ancien atelier de serrurerie Mercier, Ancien atelier de serrurerie Mercier, Château-Renault
samedi 19 septembre 2026 · Ancien atelier de serrurerie Mercier · Château-Renault
Informations pratiques
Visite guidée de l’ancien atelier de serrurerie Mercier 19 et 20 septembre Ancien atelier de serrurerie Mercier Indre-et-Loire
Accès limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Découvrez un lieu hors du temps, en pénétrant dans un ancien atelier de serrurerie conservé intact depuis sa fermeture en 1987 après avoir été fondé en 1920. Sa collection de machines et d’outils vous séduira, tout comme l’esprit du lieu où plane la présence de son dernier patron serrurier-ferronnier, M. Guy Mercier (1928-2013).
Ancien atelier de serrurerie Mercier Impasse des Deux-Empereurs 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ancien atelier de serrurerie en activité de 1920 à 1987, et aménagé dans l’ancienne grange de l’auberge de l’Écu de France. Il conserve intacts ses installations d’origine : forges, établis, enclume, soufflet en cuir, ainsi que ses nombreuses machines-outils et son outillage complet, datant de la première moitié du XXe siècle. Deux générations de la famille Mercier s’y sont succédé. Généreusement légué par M. Guy Mercier (1928-2013), il a été conservé en totalité avec son ensemble unique de machines et d’outils de serrurerie-ferronnerie, soit une collection de plus de 100 objets présentés au public. Accès Place Jean-Jaurès
Découvrez un lieu hors du temps, en pénétrant dans un ancien atelier de serrurerie conservé intact depuis sa fermeture en 1987 après avoir été fondé en 1920.
©Ville de Château-Renault
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