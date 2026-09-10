Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas 19 et 20 septembre Ancien Moulin Communal de Callas Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du moulin communal de Callas et partez à la découverte de l’oléiculture locale à travers une visite guidée enrichissante.

Explorez les savoir-faire traditionels et les secrets de fabrication de l’huile d’olive qui façonnent notre territoire.

Ancien Moulin Communal de Callas 72 chemin de Callas à Figanières – 83830 Callas, Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Plongez dans l’histoire du moulin communal de Callas et partez à la découverte de l’oléiculture locale à travers une visite guidée enrichissante.

© Francis Vauban