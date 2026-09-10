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Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Moulin Communal de Callas · Callas

Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien Moulin Communal de Callas
Adresse
72 chemin de Callas à Figanières – 83830 Callas, Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ville
83830 Callas
Département
Var

Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas 19 et 20 septembre Ancien Moulin Communal de Callas Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du moulin communal de Callas et partez à la découverte de l’oléiculture locale à travers une visite guidée enrichissante.
Explorez les savoir-faire traditionels et les secrets de fabrication de l’huile d’olive qui façonnent notre territoire.

Ancien Moulin Communal de Callas 72 chemin de Callas à Figanières – 83830 Callas, Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plongez dans l’histoire du moulin communal de Callas et partez à la découverte de l’oléiculture locale à travers une visite guidée enrichissante.

© Francis Vauban

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