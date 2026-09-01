Visite guidée de l’ancien théâtre Médiathèque Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Visite guidée de l’ancien théâtre
Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans les années 1980, le théâtre municipal étant voué à la démolition, naît le projet de séparer la lecture publique du fonds ancien et de transférer la bibliothèque dans le bâtiment de l’ancien théâtre. Le transfert du fonds contemporain s’effectue entre 1989-1990 dans un lien conçu à cet effet, tout en évoquant le souvenir du théâtre par l’installation de décors d’origine.
Limité à 20 personnes .
Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
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English : Visite guidée de l’ancien théâtre
L’événement Visite guidée de l’ancien théâtre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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