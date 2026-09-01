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AGENDA · Salins-les-Bains

Visite guidée de l’ancien théâtre Médiathèque Salins-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
8 bis Rue de la République
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Visite guidée de l’ancien théâtre

Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans les années 1980, le théâtre municipal étant voué à la démolition, naît le projet de séparer la lecture publique du fonds ancien et de transférer la bibliothèque dans le bâtiment de l’ancien théâtre. Le transfert du fonds contemporain s’effectue entre 1989-1990 dans un lien conçu à cet effet, tout en évoquant le souvenir du théâtre par l’installation de décors d’origine.

Limité à 20 personnes   .

Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29  mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Visite guidée de l’ancien théâtre

L’événement Visite guidée de l’ancien théâtre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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