Visite guidée de l’ancien théâtre Médiathèque Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Visite guidée de l’ancien théâtre

Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans les années 1980, le théâtre municipal étant voué à la démolition, naît le projet de séparer la lecture publique du fonds ancien et de transférer la bibliothèque dans le bâtiment de l’ancien théâtre. Le transfert du fonds contemporain s’effectue entre 1989-1990 dans un lien conçu à cet effet, tout en évoquant le souvenir du théâtre par l’installation de décors d’origine.

Limité à 20 personnes .

Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Visite guidée de l’ancien théâtre

L’événement Visite guidée de l’ancien théâtre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA