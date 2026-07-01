Visite guidée de l’arboretum, Arboretum d’Etrez, Bresse Vallons

Informations pratiques

Visite guidée de l’arboretum Samedi 19 septembre, 15h00 Arboretum d’Etrez Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter un espace arboré de 3,3 ha, dans lequel sont plantés 150 arbres et 80 arbustes d’essences différentes, une haie « naturelle » de 250 m. Des zones humides avec des batraciens et des libellules ont été creusées.

Dans ce lieu ,vous verrez aussi une « charmille plessée » de plus de 250 ans, un des arbres remarquables du département de l’Ain.

Et récemment l’association a entrepris de recréer un étang de 2 ha attenant à l’arboretum.

Les bénévoles vous entrainerons dans une ballade dans ce lieu dédié à la biodiversité et aussi à la conservation des espèces (arbres, flore, insectes, batraciens…).

Départ de la visite à 15 h du parking du cimetière d’Etrez.

Arboretum d’Etrez Arboretum d’Etrez 01340 Bresse Vallons Bresse Vallons 01340 Étrez Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 85 26 36 45

Journées européennes du patrimoine

association Arbres et Nature©