Visite guidée de l’arboretum, Arboretum d’Etrez, Bresse Vallons
samedi 19 septembre 2026 · Arboretum d'Etrez · Bresse Vallons
Informations pratiques
Visite guidée de l’arboretum Samedi 19 septembre, 15h00 Arboretum d’Etrez Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez visiter un espace arboré de 3,3 ha, dans lequel sont plantés 150 arbres et 80 arbustes d’essences différentes, une haie « naturelle » de 250 m. Des zones humides avec des batraciens et des libellules ont été creusées.
Dans ce lieu ,vous verrez aussi une « charmille plessée » de plus de 250 ans, un des arbres remarquables du département de l’Ain.
Et récemment l’association a entrepris de recréer un étang de 2 ha attenant à l’arboretum.
Les bénévoles vous entrainerons dans une ballade dans ce lieu dédié à la biodiversité et aussi à la conservation des espèces (arbres, flore, insectes, batraciens…).
Départ de la visite à 15 h du parking du cimetière d’Etrez.
Arboretum d’Etrez Arboretum d’Etrez 01340 Bresse Vallons Bresse Vallons 01340 Étrez Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 85 26 36 45
Journées européennes du patrimoine
association Arbres et Nature©