UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bresse Vallons

Visite guidée de l’arboretum, Arboretum d’Etrez, Bresse Vallons

samedi 19 septembre 2026 · Arboretum d'Etrez · Bresse Vallons

Visite guidée de l’arboretum, Arboretum d’Etrez, Bresse Vallons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Arboretum d'Etrez
Adresse
Arboretum d'Etrez 01340 Bresse Vallons
Ville
01340 Bresse Vallons
Département
Ain

Visite guidée de l’arboretum Samedi 19 septembre, 15h00 Arboretum d’Etrez Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter un espace arboré de 3,3 ha, dans lequel sont plantés 150 arbres et 80 arbustes d’essences différentes, une haie « naturelle » de 250 m. Des zones humides avec des batraciens et des libellules ont été creusées.
Dans ce lieu ,vous verrez aussi une « charmille plessée » de plus de 250 ans, un des arbres remarquables du département de l’Ain.
Et récemment l’association a entrepris de recréer un étang de 2 ha attenant à l’arboretum.
Les bénévoles vous entrainerons dans une ballade dans ce lieu dédié à la biodiversité et aussi à la conservation des espèces (arbres, flore, insectes, batraciens…).
Départ de la visite à 15 h du parking du cimetière d’Etrez.

Arboretum d’Etrez Arboretum d’Etrez 01340 Bresse Vallons Bresse Vallons 01340 Étrez Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 85 26 36 45
Journées européennes du patrimoine

association Arbres et Nature©