Visite guidée de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic

Visite guidée de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel 19 et 20 septembre Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Corrèze

Tarifs : adultes 6€ – jeunes 4/18 ans et PMR 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Sur le thème 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez, en compagnie de la propriétaire, l’histoire de ce parc, ses évolutions, sa réhabilitation ainsi que les enjeux auxquels il est aujourd’hui confronté face au changement climatique.

La visite vous conduira également à travers le petit jardin chinois, le verger de plein vent en étoile, le jardin de curé, la chapelle ornée de vitraux contemporains, ainsi qu’autour du château et de ses bâtiments.

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33673964845 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Exemple typique de château périgourdin créé dans les années 1830. Le parc étant dans le bourg de Neuvic, les parkings sont nombreux en ville. Autoroute A 89, sortie 23.

Sur le thème 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez, en compagnie de la propriétaire, l’histoire de ce parc, ses évolutions, sa réhabilitation ainsi que les enjeux il…

©Béatrix d’Ussel