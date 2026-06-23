Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Cerdans

VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE FABRICATION D’ESPADRILLES

Création Catalane Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Poussez les portes de l’atelier et découvrez l’univers de l’espadrille catalane, fabriquée sur place selon un savoir-faire 100 % français. Céline, Maître artisan en métiers d’art, vous fera partager avec passion l’histoire et les étapes de fabrication de cette chaussure emblématique.

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Création Catalane Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 08 68

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English :

Step inside the workshop and discover the world of Catalan espadrilles, crafted on-site using 100% French craftsmanship. Céline, a Master Artisan in decorative arts, will enthusiastically share with you the history and the various stages of production of this iconic shoe.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE FABRICATION D’ESPADRILLES Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR