Visite guidée de l’atelier-musée des tisserands et de la charentaise, Château de Varaignes, Varaignes

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier-musée des tisserands et de la charentaise 19 et 20 septembre Château de Varaignes Dordogne

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Installé au sein du château de Varaignes, dont les pierres témoignent de l’évolution de l’architecture du XIVe à la fin du XVIe siècle, l’Atelier-Musée présente les métiers, les techniques et l’histoire du feutre textile et du paysan-tisserand.

Découvrez le quotidien des paysans-tisserands au XIXe siècle, la transformation de la laine en feutre et la fabrication des authentiques pantoufles charentaises.

Château de Varaignes 1306 route de terres rouges, 24360 Varaignes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553562366 https://www.cpie-perigordlimousin.org https://www.facebook.com/CPIEduPerigordLimousin/ Véritable livre d’architecture du XIV, XV et XVIe siècles, le château de Varaignes est surtout connu pour sa façade extrêmement ouvragée et sa porte gothique flamboyant aujourd’hui disparue mais récemment retrouvée aux Etats-Unis. Une étude archéologique menée en 2020 a permis de mieux comprendre les étapes de sa construction. Un projet très ambitieux à l’époque, s’inspirant des grands modèles italiens et français de la Renaissance, mené par Jean Pérusse d es Cars : deux tours d’habitation existantes sont liées par la construction de trois ailes et d’une galerie en bois à laquelle on accède par une tour d’escalier à vis.

Les signes ostentatoires de la puissance du seigneur sont partout présents : mâchicoulis, meurtrières, blasons, décors peints…

La fameuse porte gothique est sans doute le joyau de la construction.

Malheureusement sa beauté attire l’oeil et les convoitises. Une nuit, en 1928, elle disparait. On la dit volée ou achetée par un riche américain…

Disparue à jamais. Croit-on. Car, près d’un siècle plus tard on la retrouve à Gloucester, près de Boston…

Aujourd’hui, vous, lecteur, visiteur, spectateur, pouvez faire revenir cette magnifique porte sculptée ! Ou, plus exactement racheter des morceaux de la porte (puisque, pour la transporter, elle avait été démontée) et nous aider à la reconstruire en faisant un don à www.fondationpatrimoine.

org/les-projets/porte-du-chateau-de-varaignes. Parking gratuit

Situé dans le cadre du château de Varaignes dont les pierres portent les traces de l’évolution de l’architecture du 14ème à la fin du 16ème siècle, l’Atelier-Musée présente les métiers, les et du et …

©OTPN