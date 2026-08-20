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Visite guidée de l’écluse de Gardouch, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch

dimanche 20 septembre 2026 · Écluse de Gardouch - Canal du Midi · Gardouch

Visite guidée de l’écluse de Gardouch, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Écluse de Gardouch - Canal du Midi
Adresse
245 L’Écluse des Agals, 31290 Gardouch
Ville
31290 Gardouch
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l'église du village.

Visite guidée de l’écluse de Gardouch Dimanche 20 septembre, 10h00 Écluse de Gardouch – Canal du Midi Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

  • Venez découvrir comment cet ouvrage extraordinaire a transformé la vie du village.

  • Témoignage du génie technique et des ambitions du Grand Siècle, ce patrimoine fluvial exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, raconte une histoire qui relie hier et aujourd’hui, entre commerce, transport et paysages.

Écluse de Gardouch – Canal du Midi 245 L’Écluse des Agals, 31290 Gardouch Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie Les 2 derniers remorqueurs pousseurs du canal du midi
Classés Bateaux d’intérêt Patrimonial Fluvial et Maritime Parking
Venez découvrir comment cet ouvrage extraordinaire a transformé la vie du village :

©Lauragais Tourisme

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