Visite guidée de l’écluse de Gardouch, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch

dimanche 20 septembre 2026 · Écluse de Gardouch - Canal du Midi · Gardouch

Informations pratiques

Visite guidée de l’écluse de Gardouch Dimanche 20 septembre, 10h00 Écluse de Gardouch – Canal du Midi Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Venez découvrir comment cet ouvrage extraordinaire a transformé la vie du village.

Témoignage du génie technique et des ambitions du Grand Siècle, ce patrimoine fluvial exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, raconte une histoire qui relie hier et aujourd’hui, entre commerce, transport et paysages.

Écluse de Gardouch – Canal du Midi 245 L’Écluse des Agals, 31290 Gardouch Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie Les 2 derniers remorqueurs pousseurs du canal du midi

Classés Bateaux d’intérêt Patrimonial Fluvial et Maritime Parking

Venez découvrir comment cet ouvrage extraordinaire a transformé la vie du village :

©Lauragais Tourisme